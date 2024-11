Simulador de financiamento imobiliário ajuda a planejar a casa própria Calculadora mostra o valor das parcelas e o número de prestações nos principais bancos para adquirir um imóvel Renda Extra|Do R7 22/11/2024 - 18h47 (Atualizado em 22/11/2024 - 18h47 ) twitter

Imóveis em construção na zona sul de São Paulo MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 21.11.2024

O R7, em parceria com o Educando Seu Bolso, lançou simuladores para ajudar nas finanças pessoais do dia a dia. Uma das ferramentas ajuda a planejar a compra da casa própria. O Simulador de Financiamento Imobiliário calcula o valor das parcelas e o número de prestações em um determinado período que o consumidor precisará para adquirir um imóvel.

A simulação é feita com as taxa de juros de vários bancos, como Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Safra, Banrisul, Inter, Banpará, entre outros.

Para usar a calculadora de financiamento, basta clicar na aba Renda Extra, do R7, em seguida o item simuladores, e Financiamento Imobiliário (https://renda-extra.r7.com/financiamento-imobiliario), e seguir o passo a passo.

O consumidor preenche com os dados sobre o valor do imóvel, por quantos meses pretende financiar, o valor da entrada e a renda bruta da família.

Simulador de Financiamento de Imóveis

Simulador compara financiamento de imóveis Reprodução/R7