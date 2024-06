Acidente com motociclista em Curitiba choca moradores; veja a imagem impressionante Uma motociclista furou um sinal e causou um acidente com morte na noite deste domingo (2), no bairro Hauer, em Curitiba. A condutora...

Alto contraste

A+

A-

Motociclista fura sinal, causa acidente e garupa morre em Curitiba; assista

Uma motociclista furou um sinal e causou um acidente com morte na noite deste domingo (2), no bairro Hauer, em Curitiba. A condutora da moto, de 37 anos, não respeitou a sinalização no cruzamento entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Professor João Soares Barcelos, e foi atingida por um carro. Com o impacto, a garupa da moto morreu no local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Cuca analisa fase do Athletico e mira 100% em dois jogos na Baixada: “Essa é a meta”

• Casal de idosos morrem em incêndio em Campo Largo: Fogo tomou conta da casa e impossibilitou resgate

• Homem é morto a tiros e decapitado: O corpo foi encontrado em canavial de Ourizona



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.