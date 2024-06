Acidente deixa motociclista em estado grave no bairro Cajuru Um motociclista foi resgatado em estado grave na manhã desta terça-feira (11) após se envolver em um acidente com um carro no bairro...

Alto contraste

A+

A-

Motociclista fica em estado grave após bater em carro em saída de condomínio

Um motociclista foi resgatado em estado grave na manhã desta terça-feira (11) após se envolver em um acidente com um carro no bairro Cajuru, em Curitiba. O jovem condutor da moto bateu na parte lateral dianteira de um veículo que saía de um condomínio. Com a força do impacto, o motociclista voou por cima do carro e sofreu uma forte queda na via.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Adoçante xilitol aumenta o risco de ataques cardíacos, diz pesquisa

• Polícia Rodoviária apreende 1,5 tonelada de maconha após viatura ser “fechada”

• Motociclista fica em estado grave após bater em carro em saída de condomínio



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.