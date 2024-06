Acidente mata motociclista em Colombo

Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Jovem sem CNH e com o carro da mãe fura preferencial e mata motociclista

Um grave acidente entre uma motocicleta e um carro resultou na morte de uma mulher, de 54 anos, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima estava na moto e seguia pela preferencial na noite desta terça-feira (11) quando foi atingida por um Volkswagen Polo, que não respeitou a placa de sinalização. Com o impacto, a motociclista caiu no chão e morreu na ambulância a caminho do hospital.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jovem sem CNH e com o carro da mãe fura preferencial e mata motociclista

• Jovem é morto em distribuidora e amigo, recém liberado da prisão, é baleado

• Motociclista de segurança privada faz conversão proibida e bate em viatura



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.