Acidente na BR-376: Caminhão tomba e interdita rodovia no Paraná

Caminhão tomba e causa interdição na BR-376, no Paraná

Um caminhão tombou e provocou a interdição da BR-376, sentido Londrina/Ponta Grossa, na manhã deste sábado (15), no município de Tibagi, no Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista do caminhão não se feriu.

