Acidente na Praça do Japão: caminhão destrói portal durante limpeza

Caminhão bate e destrói portal famoso da Praça do Japão; veja antes e depois

Um caminhão-pipa da equipe de limpeza da Prefeitura de Curitiba destruiu o famoso portal da Praça do Japão, na madrugada desta sexta-feira (21), no bairro Água Verde. O motorista manobrava o veículo para continuar os serviços de limpeza das calçadas, porém, não percebeu que a estrutura em cima do caminhão era mais alta que o telhado do portal.

