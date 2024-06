Ric |Do R7

Acidentes na BR-116 interditam rodovia no litoral do Paraná Dois acidentes na BR-116 deixaram a rodovia interditada no sentido São Paulo, na manhã desta domingo (2), em Antonina, litoral do...

Acidentes na BR-116 deixam rodovia interditada no litoral do PR neste domingo (2)

Dois acidentes na BR-116 deixaram a rodovia interditada no sentido São Paulo, na manhã desta domingo (2), em Antonina, litoral do Paraná. A concessionária trabalha no local.

