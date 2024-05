Ric |Do R7

Adolescente choca ao afirmar que não se arrepende de matar família: "Faria tudo novamente"

Adolescente que matou família diz que não se arrepende: “Faria tudo novamente” (Caroline de Souza Machado)

O adolescente de 16 anos que matou os pais adotivos e a irmã, e confessou o crime, disse que não se arrepende do que fez. O caso aconteceu no bairro da Vila Jaguara, zona oeste de São Paulo, na última sexta-feira (17) e apreendido no domingo (19).

