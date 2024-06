Ric |Do R7

Adolescente é suspeita de espancar avó até a morte ao ter celular confiscado Uma adolescente de 14 anos está sendo acusada de espancar a avó de 79 anos, até a morte. De acordo com as investigações, o crime...

Adolescente é suspeita de espancar avó até a morte ao ter celular confiscado

Uma adolescente de 14 anos está sendo acusada de espancar a avó de 79 anos, até a morte. De acordo com as investigações, o crime ocorreu após o celular da jovem ser confiscado pelo pai. O caso foi registrado no dia 23 de maio, na Flórida (EUA).

