Adolescentes chocam ao invadir cemitério e retirar cadáver de túmulo; veja a cena perturbadora

Adolescentes invadem cemitério e retiram cadáver de túmulo no Paraná; assista

Três adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, gravaram o momento em que acessam um cemitério em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, e retiram um corpo de um túmulo. As meninas, que são duas irmãs e uma amiga, registraram toda a ocorrência com o celular e chegaram a fazer comentários sobre a situação do cadáver.

