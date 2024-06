Advogada Alessandra Dellatorre: mistério envolve o caso da jovem encontrada morta

Alto contraste

A+

A-

Alessandra Dellatorre: saiba quem era a advogada encontrada morta em matagal

Alessandra Dellatorre, advogada de 29 anos que estava desaparecida desde 2022, teve os restos mortais encontrados em um matagal na área rural do município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada nesta terça-feira (18). De acordo com a Polícia Civil, a ossada foi encontrada intacta e não há sinais de violência.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Alessandra Dellatorre: saiba quem era a advogada encontrada morta em matagal

• Caso Ísis: Suspeito esteve em matagal onde celular de jovem emitiu último sinal

• RIC Notícias Manhã: suspeito de atropelar criança se apresenta à polícia, no PR



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.