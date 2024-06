Ric |Do R7

Alep lança licitação milionária para contratar agência de publicidade A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) abriu na segunda semana de junho uma licitação para contratação de até três agências de...

Alep abre licitação de R$ 38 milhões para contratar agência de publicidade

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) abriu na segunda semana de junho uma licitação para contratação de até três agências de publicidade. O contrato prevê investimento no valor máximo de R$ 38 milhões. As inscrições das empresas interessadas podem ser feitas até o dia 5 de agosto.

