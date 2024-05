Alerta: Nova frente fria trazendo chuvas intensas ao Paraná

Ric |Do R7

Nova frente fria deve trazer chuva mais intensa ao Paraná; veja quando e regiões

Uma nova frente fria se aproxima do Paraná e pode causar chuvas mais intensas e tempestades em várias regiões. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta nova onda de baixas temperaturas deve atingir o estado na próxima sexta-feira (17) e provocar um final de semana marcado por alto volume de chuvas.

