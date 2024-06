Alisson falha em lance decisivo no empate da Seleção brasileira com os EUA A Seleção brasileira ficou no 1 a 1 com os Estados Unidos em amistoso nesta quarta-feira (12). E o lance que chamou atenção foi o...

Alto contraste

A+

A-

Alisson falha em empate da Seleção brasileira com os EUA; veja vídeo

A Seleção brasileira ficou no 1 a 1 com os Estados Unidos em amistoso nesta quarta-feira (12). E o lance que chamou atenção foi o gol do da seleção norte-americana. Christian Pulisic cobrou falta no canto do goleiro, mas Alisson falhou (veja o gol abaixo).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Alisson falha em empate da Seleção brasileira com os EUA; veja vídeo

• Alvo morto em tiroteio em distribuidora é suspeito de matar integrantes de facções

• Rapaz assassinado em Rio Branco do Sul já sofreu uma tentativa de homicídio



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.