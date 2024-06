Amigos alvo de ataque em ônibus: relato emocionante de crime homofóbico O casal de amigos, alvo de ataques homofóbicos em um ônibus de Curitiba, conversou com a equipe da RICtv e revelou detalhes do crime...

Amigos alvo de ataque em ônibus revelam detalhes: “Chamaram de ‘viadinho’”

O casal de amigos, alvo de ataques homofóbicos em um ônibus de Curitiba, conversou com a equipe da RICtv e revelou detalhes do crime. Durante a confusão na linha Santa Cândida/ Capão Raso, um passageiro percebeu as ofensas contra os jovens e resolveu defendê-los. Entretanto, o suspeito do ataque pegou uma faca e esfaqueou o homem.

