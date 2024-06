Amigos celebram retorno de jovem atacada com soda cáustica Os amigos da jovem atacada com soda cáustica usaram as redes sociais para comemorar o retorno de Isabelly Ferreira, de 23 anos. Conforme...

“Superação”: amigos comemoram retorno de jovem atacada com soda cáustica

Os amigos da jovem atacada com soda cáustica usaram as redes sociais para comemorar o retorno de Isabelly Ferreira, de 23 anos. Conforme informações, a jovem foi atacada no dia 22 de maio, em Jacarezinho, no norte do Paraná, e recebeu alta no último sábado (8).

