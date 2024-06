Ric |Do R7

Análise dos desafios de Athletico e Coritiba nesta quarta-feira O Bate Pronto desta quarta-feira (19) chega para falar sobre os jogos do dia. O Athletico visita o Botafogo às 19h no Nilton Santos...

Ao vivo: Bate Pronto analisa pedreiras de Athletico e Coritiba nesta quarta (19)

O Bate Pronto desta quarta-feira (19) chega para falar sobre os jogos do dia. O Athletico visita o Botafogo às 19h no Nilton Santos, enquanto o Coritiba recebe o América-MG às 21h30 no Couto Pereira. O programa começa às 12h; acompanhe ao vivo.

