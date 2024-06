Ric |Do R7

Aposta milionária: Paraná tem ganhador na Lotofácil Uma aposta de Figueira, no Paraná, acertou as 15 dezenas do concurso 3117 da Lotofácil. Outras três apostas também ganharam e levaram...

Aposta do Paraná tem 15 acertos no concurso 3117 da Lotofácil e leva bolada

Uma aposta de Figueira, no Paraná, acertou as 15 dezenas do concurso 3117 da Lotofácil. Outras três apostas também ganharam e levaram, cada uma, a bolada de R$ 445,8 mil. O prêmio foi sorteado, na noite de segunda-feira (31), pela Caixa Econômica Federal.

