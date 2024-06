Assalto em loja de Ponta Grossa termina com suspeito baleado

Ric |Do R7

Funcionário reage a assalto e dispara contra suspeito em loja no Paraná; assista

Uma tentativa de assalto terminou com o suspeito baleado por um funcionário de uma loja de celulares, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira (13), quando quatro trabalhadores estavam no comércio. O suspeito acessou o local, se aproximou de uma vendedora e logo anunciou o crime.

