Ric |Do R7

Athletico: Cuca tem dúvidas na escalação para duelo com Flamengo A atuação do Athletico contra o Criciúma abriu dúvidas na escalação para o duelo com o Flamengo. O jogaço da nona rodada será no...

Alto contraste

A+

A-

Athletico: vitória deixa dúvidas na escalação para duelo com Flamengo

A atuação do Athletico contra o Criciúma abriu dúvidas na escalação para o duelo com o Flamengo. O jogaço da nona rodada será no domingo (16), às 16h, na Arena da Baixada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Athletico: vitória deixa dúvidas na escalação para duelo com Flamengo

• Previsão do tempo para Curitiba hoje (15/06/2024), segundo o Climatempo

• Jogos de hoje (15/06/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.