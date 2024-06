Athletico de olho em Léo Chu, do Seattle Sounders

Ric |Do R7

Athletico mira contratação do atacante Léo Chu, ex-Grêmio e hoje na MLS

O Athletico está de olho no atacante Léo Chu, ex-Grêmio e Ceará e atualmente no Seattle Sounders, dos Estados Unidos. O Furacão busca reforços no mercado para o segundo semestre, e atacante é a prioridade da diretoria rubro-negra.

