Athletico desperdiça oportunidade de liderança após empate com Botafogo O Athletico tomou um gol aos 53 do segundo tempo e só empatou com o Botafogo por 1 a 1, pela 10ª rodada do Brasileirão. Mastriani...

Alto contraste

A+

A-

Athletico toma gol no último lance e desperdiça chance de virar líder

O Athletico tomou um gol aos 53 do segundo tempo e só empatou com o Botafogo por 1 a 1, pela 10ª rodada do Brasileirão. Mastriani abriu o placar, mas Bastos empatou nesta quarta-feira (19), no Nilton Santos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Athletico toma gol no último lance e desperdiça chance de virar líder

• Saldo Nota Paraná: veja como consultar o valor que você tem pra receber

• Carnaval fora de época em Curitiba conta com presença de Margareth Menezes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.