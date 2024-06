Athletico e Flamengo empatam em jogo emocionante na Baixada Com gols no final, o Athletico ficou no 1 a 1 com o Flamengo em jogaço neste domingo (16), na Arena da Baixada, pela nona rodada...

Athletico leva gol aos 54 e só empata com o Flamengo na Baixada

Com gols no final, o Athletico ficou no 1 a 1 com o Flamengo em jogaço neste domingo (16), na Arena da Baixada, pela nona rodada do Brasileirão. Fernandinho abriu o placar aos 45, e Evertton empatou aos 54 - o árbitro havia dado sete minutos de acréscimos.

