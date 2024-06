Athletico enfrenta desafios para partida contra o Botafogo O Athletico tem dúvidas na defesa, no meio-campo e no ataque para encarar o Botafogo. O jogo da 10ª rodada do Brasileirão será na...

Athletico tem dúvidas para duelo com o Botafogo; veja convocados e escalação

O Athletico tem dúvidas na defesa, no meio-campo e no ataque para encarar o Botafogo. O jogo da 10ª rodada do Brasileirão será na quarta-feira (19), às 19h, no Nilton Santos.

