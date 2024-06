Athletico reapresenta elenco sem três titulares convocados O Athletico iniciou atividades no CT do Caju nesta terça-feira (4) pela manhã sem contar com Bento, Lucas Esquivel e Canobbio, todos...

Athletico reapresenta sem Bento, Canobbio e Esquivel, convocados

O Athletico iniciou atividades no CT do Caju nesta terça-feira (4) pela manhã sem contar com Bento, Lucas Esquivel e Canobbio, todos titulares. Trio foi convocado para suas respectivas seleções; apenas Esquivel deve retornar ao Furacão antes do final da Copa América.

