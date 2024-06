Athletico recebe propostas do Colo-Colo por Mastriani e Lucas Di Yorio O Athletico tem propostas do Colo-Colo pelos atacantes Mastriani e Lucas Di Yorio. O clube chileno busca um centroavante no mercado...

Athletico recebe propostas do Colo-Colo por Mastriani e Lucas Di Yorio

O Athletico tem propostas do Colo-Colo pelos atacantes Mastriani e Lucas Di Yorio. O clube chileno busca um centroavante no mercado e quer levar um deles por empréstimo. As informações são do jornalista Luis César Merlo.

