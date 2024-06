Athletico sofre revés contra o Fortaleza e deixa o G-4 do Brasileirão Com falha do goleiro Bento, o Athletico perdeu para o time misto do Fortaleza por 1 a 0 neste domingo (2), no Presidente Vargas,...

Com falha de Bento, Athletico perde do Fortaleza e sai do G-4 do Brasileirão

Com falha do goleiro Bento, o Athletico perdeu para o time misto do Fortaleza por 1 a 0 neste domingo (2), no Presidente Vargas, e despencou na tabela do Brasileirão.

