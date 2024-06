Athletico x Corinthians: Cuca avalia escalação para o duelo decisivo

Ric |Do R7

Athletico x Corinthians: Cuca pode repetir escalação, mas tem dúvidas

O técnico do Athletico, Cuca, pode até repetir a escalação, mas tem dúvidas para o duelo com o Corinthians. O jogo da 11ª rodada será no domingo (23), às 16h, na Arena da Baixada.

