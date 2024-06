Ator coreano Seo In Guk vem ao Brasil pela primeira vez; confira a novidade! O ator e cantor coreano Seo In Guk, de 36 anos, vem ao Brasil pela primeira vez em agosto deste ano. A informação foi divulgada pela...

Ator coreano Seo In Guk vem ao Brasil pela primeira vez; veja detalhes (Caroline de Souza Machado)

O ator e cantor coreano Seo In Guk, de 36 anos, vem ao Brasil pela primeira vez em agosto deste ano. A informação foi divulgada pela produtora de eventos Sam Entretenimento nesta sexta-feira (21), nas redes sociais. De acordo com a produtora, o ator realizará um fanmeeting no dia 24 de agosto, no Espaço Vibra, em São Paulo.

