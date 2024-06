Auxiliar do Athletico elogia atuação e lamenta gol aos 53: “Fatalidade” O auxiliar técnico do Athletico, Daniel Cerqueira, elogiou uma atuação "esplêndida" do time no 1 a 1 com o Botafogo, mas lamentou...

Alto contraste

A+

A-

Auxiliar do Athletico elogia atuação e lamenta gol aos 53: “Fatalidade”

O auxiliar técnico do Athletico, Daniel Cerqueira, elogiou uma atuação "esplêndida" do time no 1 a 1 com o Botafogo, mas lamentou o que ele definiu como uma "fatalidade".

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Policial do PR é denunciada por “alugar” acesso a informações secretas por R$ 21 mil

• Auxiliar do Athletico elogia atuação e lamenta gol aos 53: “Fatalidade”

• Coritiba x América-MG: acompanhe o pré-jogo e a transmissão da partida ao vivo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.