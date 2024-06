Balanço Geral destaca desaparecimento de jovem em Tibagi O Balanço Geral deste sábado (15) destaca as últimas informações sobre a adolescente desaparecida em Tibagi, nos Campos Gerais do...

Balanço Geral deste sábado (15) destaca desaparecimento de jovem em Tibagi

O Balanço Geral deste sábado (15) destaca as últimas informações sobre a adolescente desaparecida em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. A moça, de 17 anos, saiu de casa para um encontro com um homem, com quem tinha um relacionamento, entretanto, desde o dia 6 de junho, Ísis Vitória Mizersk não foi mais vista.

