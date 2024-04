Bandidos invadem residência e roubam varal com roupas em ação criminosa no Paraná

VÍDEO: Bandidos invadem casa e roubam varal com roupas no Paraná VÍDEO: Bandidos invadem casa e roubam varal com roupas no Paraná (Ric)

Uma ocorrência de furto qualificado foi registrada em Rolândia, no norte do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (20). Bandidos invadiram uma casa e roubaram um varal com roupas ainda penduradas.

