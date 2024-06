Ric |Do R7

Bebê de 3 meses escapa por pouco de ser atropelado por trem; veja o vídeo Um bebê de três meses quase foi atropelado por um trem após o carrinho em que ele estava ir em direção aos trilhos do trem. O caso...

Bebê de 3 quase é atropelado por trem após carrinho andar sozinho; assista (Caroline de Souza Machado)

Um bebê de três meses quase foi atropelado por um trem após o carrinho em que ele estava ir em direção aos trilhos do trem. O caso foi registrado no dia 8 de junho, em Oxfordshire, no Reino Unidos. O momento foi registrado em vídeo (assista abaixo).

