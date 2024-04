Bombeiro do PR viraliza com tutorial criativo de brinquedo em vídeo Um vídeo, publicado pelo Governo do Paraná e Corpo de Bombeiros do Estado, viralizou nas redes sociais ao demonstrar uma maneira...

Alto contraste

A+

A-

Beleza de bombeiro do PR viraliza em vídeo que ensina a criar brinquedo com luva

Um vídeo, publicado pelo Governo do Paraná e Corpo de Bombeiros do Estado, viralizou nas redes sociais ao demonstrar uma maneira criativa de criar um balão usando uma luva. A iniciativa alcançou o propósito ao ensinar uma atividade divertida para as crianças, ao mesmo tempo em que transmitiu a imagem positiva associada aos bombeiros.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Padrinhos afetivos são referência de afeto para jovens que vivem em abrigos

• Bar de Curitiba promete 200 chopes se Mastriani marcar contra o Danúbio

• PM que morreu na BR-369 era recém-formada no PR: ‘Pelotão perdeu grande policial’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.