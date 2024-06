Buscas pela jovem Ísis Victória: novidades no Balanço Geral O Balanço Geral desta quinta-feira (20) traz novidades sobre a investigação do desaparecimento da adolescente Ísis Victória, de 17...

Buscas pela jovem Ísis Victória são destaque no Balanço Geral

O Balanço Geral desta quinta-feira (20) traz novidades sobre a investigação do desaparecimento da adolescente Ísis Victória, de 17 anos. Enquanto as buscas pela jovem chegam ao 14º dia, um parente de Marcos Vagner de Souza, o suspeito pelo sumiço da garota, conta com exclusividade como era a relação do vigilante com a família.

