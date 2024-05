Cabeça de adolescente é encontrada na saída de cemitério em Ponta Porã A cabeça de uma adolescente, em que o corpo foi furtado do túmulo de um cemitério, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, foi localizada...

Cabeça de adolescente que teve corpo furtado é encontrada na saída de cemitério

A cabeça de uma adolescente, em que o corpo foi furtado do túmulo de um cemitério, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, foi localizada na saída do local durante esta semana. O furto ocorreu na madrugada de domingo (19). O corpo de um bebê também foi furtado do local no mesmo dia. As informações são do site TopMídiaNews.

