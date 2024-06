Cachorro bernese Belo auxilia crianças vítimas de violência

Alto contraste

A+

A-

Cachorro auxilia crianças e adolescente em atendimento no TJPR

Um cachorro que auxilia crianças e adolescentes, da raça bernese, chamado de Belo, é um personagem importante na luta contra a violência infantil no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). O projeto apresentado pelo TJPR, em parceria com o Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais (Ibetaa), fez do Belo o primeiro cão de assistência judiciária do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Conheça Fabio Matias, provável novo técnico do Coritiba

• Cachorro auxilia crianças e adolescente em atendimento no TJPR

• Gaeco investiga esquema criminoso em órgão do Detran no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.