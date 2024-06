Cachorro late sem parar ao ver tutor morto em acidente trágico

Ric |Do R7

Cachorro late sem parar próximo ao corpo do tutor que morreu atropelado; vídeo (Caroline de Souza Machado)

Um homem, de 40 anos, morreu após ser atropelado enquanto caminhava com o cachorro de estimação na rodovia João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na noite de segunda-feira (10). Um vídeo mostra o animal latindo sem parar ao lado do cadáver do tutor.

