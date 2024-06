Casal é detido por suspeita de abandono de recém-nascido no Paraná Um casal foi preso na segunda-feira (17), em Nova Esperança, no Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR...

Casal é preso suspeito de abandonar filho recém-nascido no Paraná (Caroline de Souza Machado)

Um casal foi preso na segunda-feira (17), em Nova Esperança, no Noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os dois são suspeitos de tráfico de drogas e de abandonar o filho recém-nascido.

