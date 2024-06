Ric |Do R7

Chocante descoberta: 10 mil restos mortais humanos encontrados em fazenda A polícia invadiu uma fazenda e encontrou 10 mil restos mortais humanos no local. A suspeita é de que um assassino em série está...

Polícia encontra 10 mil restos mortais em fazenda; vítimas morreram nos anos 80 (Caroline de Souza Machado)

A polícia invadiu uma fazenda e encontrou 10 mil restos mortais humanos no local. A suspeita é de que um assassino em série está por trás das mortes. O caso foi registrado em Westfield (Indiana, EUA). Conforme as investigações, as vítimas foram sequestradas e assassinadas.

