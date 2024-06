Chrystian: Emoção e revelações sobre transplante em última entrevista

Alto contraste

A+

A-

Chrystian se emocionou ao revelar detalhes de transplante em última entrevista

O cantor Chrystian, que teve a morte confirmada nesta quinta-feira (20), se emocionou durante uma entrevista ao programa The Noite com Danilo Gentili, ao SBT, ao falar sobre o transplante de rim. O episódio foi gravado um dia antes do falecimento e exibido no mesmo horário em que o cantor passava mal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mãe de Ísis mantém esperança em encontrar filha: “Minha fé me faz acreditar”

• Chrystian se emocionou ao revelar detalhes de transplante em última entrevista

• Novas mensagens revelam contradição de suspeito pelo desaparecimento de Ísis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.