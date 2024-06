Cidades do Paraná se preparam para possíveis 2º turnos nas eleições municipais de 2024 As cidades de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, podem ter segundo...

Cidades do PR podem ter 2º turno em eleições municipais pela 1ª vez em 2024; veja

As cidades de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, podem ter segundo turno em eleições municipais pela primeira vez em 2024. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (6), pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

