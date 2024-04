Clima quente no júri do Caso Daniel: advogado ameaça abandonar julgamento

Alto contraste

A+

A-

Clima esquenta no júri do Caso Daniel e advogado ameaça abandonar julgamento Clima esquenta no júri do Caso Daniel e advogado ameaça abandonar julgamento (Ric)

O terceiro dia de julgamento do Caso Daniel, no Fórum de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, começou com os ânimos exaltados. Logo nos primeiros minutos da sessão, iniciada às 9h04 desta quarta-feira (20), advogados de acusação e defesa protagonizaram momentos de discussão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• VÍDEO: Temporal provoca alagamento em shopping de alto padrão em Curitiba

• Jovem que esfaqueou colegas diz que estava sendo ameaçado

• Idoso de 72 anos morre após cair de escada em Maringá

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.