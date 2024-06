Comovente despedida: Sepultamento de menino atropelado em Cascavel será neste domingo O sepultamento de Fernando Lorenzo Souza Gehlen, de nove anos, será neste domingo (16) às 9h, no Cemitério Jardim da Saudade, no...

Sepultamento de menino que morreu atropelado em Cascavel será neste domingo (16)

O sepultamento de Fernando Lorenzo Souza Gehlen, de nove anos, será neste domingo (16) às 9h, no Cemitério Jardim da Saudade, no Bairro Guarujá, em Cascavel, no oeste do Paraná. O velório foi neste sábado (15), na Capela Sagrada Família, no bairro Country, no mesmo município. A criança morreu atropelada por um carro nesta sexta-feira (14).

