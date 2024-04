Condenada por envolvimento no Caso Daniel, Allana Brittes é levada para a prisão

Alto contraste

O Tribunal do Júri condenou Allana Brittes por fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo no Caso Daniel. A condenada ouviu a sentença na noite desta quarta-feira (20), após três dias de julgamento no Fórum de São José dos Pinhais. Com a pena de 6 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão (regime fechado), Allana saiu do tribunal direto para a penitenciária.

