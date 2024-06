Condições precárias das estradas do Paraná afetam o setor produtivo Os motoristas que circulam pelas estradas do Paraná voltaram a pagar pedágio em diversos trechos desde março deste ano. No entanto...

Condições das estradas do Paraná impactam o setor produtivo

Os motoristas que circulam pelas estradas do Paraná voltaram a pagar pedágio em diversos trechos desde março deste ano. No entanto, as condições das estradas que cortam o estado, impactam diretamente o setor produtivo e a atual situação está deixando as entidades representativas insatisfeitas.

