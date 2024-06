Confira a previsão do tempo para Curitiba hoje (20/06/2024)! O início do inverno será marcado por tempo seco e baixa umidade do ar em boa parte do Paraná, nesta quinta-feira (20). A mínima para...

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba hoje (20/06/2024), segundo o Climatempo

O início do inverno será marcado por tempo seco e baixa umidade do ar em boa parte do Paraná, nesta quinta-feira (20). A mínima para a capital paranaense deve ser de 13°C e máxima 26°C, de acordo com o Climatempo. A previsão do tempo segue sem expectativa de chuva para Curitiba e o Litoral nos próximos dias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Copa América 2024: veja a tabela completa e os jogos da Seleção brasileira

• Jogos de hoje (20/06/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

• Lucas Ronier comenta novela no Coritiba e revela profecia: “Sou muito feliz aqui”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.