Confira o incrível Festival Best of Blues and Rock em Curitiba! A 11ª edição do Festival Best of Blues and Rock ocorre no próximo domingo (23) e na segunda-feira (24) em Curitiba. As apresentações...

Alto contraste

A+

A-

Festival Best of Blues and Rock chega neste fim de semana em Curitiba

A 11ª edição do Festival Best of Blues and Rock ocorre no próximo domingo (23) e na segunda-feira (24) em Curitiba. As apresentações são de Hibria, Zakk, Joe Bonamassa e Eric Gales. O Best of Blues and Rock celebra a conexão entre gêneros musicais como Blues, Rock e Jazz.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Festival Best of Blues and Rock chega neste fim de semana em Curitiba

• Jogos da Integração do Idoso têm mais de 800 atletas em Maringá; confira

• Homem é morto a facadas por ex da esposa em Curitiba; entenda o caso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.