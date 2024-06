Confira o show histórico de Humberto Gessinger em Curitiba O cantor e compositor Humberto Gessinger subiu no palco do teatro Guaíra no último sábado (15) às 21h25. Andando à frente da banda...

Alto contraste

A+

A-

Humberto Gessinger é ovacionado em show lotado produzido pela Prime em Curitiba

O cantor e compositor Humberto Gessinger subiu no palco do teatro Guaíra no último sábado (15) às 21h25. Andando à frente da banda, o ex-Engenheiros do Hawaii iniciou com uma das músicas de maior sucesso de sua carreira: A montanha. O músico empolgou o público, que o acompanhou eufórico, e isso, ressalta-se, na primeira canção. O show foi contou com produção da Prime. Se tivesse que resumir o espetáculo em uma frase certamente seria: Humberto Gessinger é ovacionado em Curitiba.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Humberto Gessinger é ovacionado em show lotado produzido pela Prime em Curitiba

• Ratinho lança programa Rota do Progresso para incentivar pequenas cidades

• Cirurgião plástico é acusado de matar a própria esposa durante cirurgia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.