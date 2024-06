Ric |Do R7

Confronto com a polícia resulta na morte de suspeito de tráfico em Curitiba Um homem de cerca de 30 anos morreu após trocar tiros com policiais no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, na noite de quarta-feira...

Suspeito de tráfico de drogas morre em confronto com a polícia em Curitiba

Um homem de cerca de 30 anos morreu após trocar tiros com policiais no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, na noite de quarta-feira (12). De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe passava pela Rua Rezala Simão, quando os policiais ouviram tiros vindo da região conhecida como invasão Portelinha.

